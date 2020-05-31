«Домашка» в Киеве: «Шахтер» обыграл «Динамо» (Фото)

Сегодня, 31 мая, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялся первый с начала карантина футбольный матч между «Шахтером» и «Динамо». Принимающей стороной был «Шахтер», но чтобы в период карантина команды не летели из Киева в Харьков, свою домашнюю игру «горняки» решили провести на «Олимпийском», передают «Донецкие новости».
Первый гол был забит на 38 минуте – его в ворота «Шахтера» реализовал Виталий Буяльский.
Через минуту «горняки» сравняли счет – 1:1, автор гола – Марлос.
На 67-й минуте Марлос забивает в ворота «Динамо» еще один мяч.
76-я минута – «горняки» опять забивают.
Итог матча – 3:1 в пользу «Шахтера».
В итоге, в турнирной таблице чемпионата подопечные Луиша Каштру отрываются на 16 очков от «Динамо», «Зари» и «Десны».
Состав команд:
- «Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес;
- «Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цитаишвили, Буяльский, Вербич, Русин.