По системе СССР: В «ДНР» не хватает врачей

Сейчас в «ДНР» работают 8 775 врачей, при этом дефицит врачей – больше 6 тысяч (41%). Об этом в интервью российской «Комсомольской правде» сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

«Потребность есть во всех специальностях. Практически полностью укомплектованы только стоматологи и дерматовенерологи. Прежде всего, не хватает анестезиологов-реаниматологов, врачей "скорой помощи". Также дефицит хирургов. Большая проблема с педиатрами», – перечислила она.

Долгошапко отметила, что в «ДНР» продолжает действовать старая система здравоохранения, реформы здесь не проводились. В «республике» ориентируются, прежде всего, на советскую систему, внедренную первым наркомом здравоохранения СССР Николаем Семашко.

«При таком дефиците кадров справляемся как раз благодаря системе Семашко, которую пытаемся удержать и в которой продолжаем работать. Она предусматривает наличие санитарно-эпидемиологической службы. В основе этой системы – методы работы земских врачей в царской России. Это были бессребреники в сельской местности. В мороз, зной, дождь и в пургу они приезжали к своим пациентам на чем угодно, приходили пешком. Я бы очень хотела, чтобы все наше здравоохранение вернулось к системе Семашко с ее участковыми терапевтическими и педиатрическими службами», – пояснила «министр».