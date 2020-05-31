Как в Луганской области работает реестр преступлений, связанных с войной на Донбассе

Прокуратура Луганской области создала реестр преступлений, связанных с вооруженным конфликтом на Донбассе. На данный момент в базе уже более 4200 потерпевших. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал первый заместитель прокурора Луганской области Константин Караман.

«Это пытки, повреждения имущества в результате обстрелов, убийства, взятие в заложники, другие преступления, связанные с вооруженным конфликтом. У нас зафиксировано около 600 случаев пыток, по каждому ведется расследование. На данный момент в реестр внесены данные о более 4200 пострадавших в результате уголовных преступлений, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. К нам почти каждый день обращаются люди – по электронной почте, телефону, мы получаем новые заявления», – пояснил он.

Также в реестре много случаев пропажи без вести. «За эти годы мы научились гораздо лучше расследовать преступления такой категории, но они имеют свою специфику. У нас нет доступа к временно оккупированным территориям, мы не можем проводить там следственные действия, что затрудняет расследование», – сказал Караман.

Каждое преступление, внесенное в реестр, расследуется насколько это возможно в нынешних условиях. «Каждый факт фиксируется и расследуется максимально, насколько это возможно в тех условиях, которые есть. Ситуация изменится, территории перестанут быть временно оккупированными. У нас очень хорошая перспектива на международной арене по рассмотрению нарушений государственного гуманитарного права. Я уверен, что ситуация изменится и люди, которые пострадали в результате этого конфликта, получат возмещение, а люди, которые совершили эти преступления, получат по заслугам», – рассказал прокурор.

Пострадавшие в ходе войны на Донбассе могут обратиться в прокуратуру Луганской области любым удобным способом:

прийти лично или направить письмо почтой – 93408, г. Северодонецк, ул. Богдана Лещины, 27;

информацию также можно присылать на электронный почтовый адрес: zvernennia@lug.gp.gov.ua;

позвонить по телефону: (06452) 4-13-50.

Караман акцентировал, что информация о заявителях не разглашается. «Эти гарантии предоставляет закон и статья 222 УПК Украины (Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования). Данные предварительного расследования не подлежат разглашению», – сказал он.