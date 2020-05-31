Пропал из квартиры в Киеве: Ветеран войны на Донбассе оказался в плену «ДНР»

Ветеран войны на Донбассе Александр Титаренко пропал из своего дома в Киеве летом 2017 года. Супруга Елена искала его почти два года, пока в декабре 2019-го ей не позвонили экс-пленные, которые сообщили, что Александр находится в Донецке, его удерживают в неофициальной тюрьме «МГБ ДНР», созданной на территории бывшего завода, на базе культурного центра «Изоляция».

Александр Титаренко родился в 1972 году в Луганске, его жена – из Горловки. Но супруги уехали из Донбасса еще 25 лет назад.

«Мы с детьми были в отпуске. Саша написал мне, мол, не смогу вас встретить – добирайтесь сами. Ну, хорошо. Сами вернулись с дочерями домой. Зашли в квартиру, а его нет. Все вещи, ценности и документы, не считая внутреннего паспорта, были на месте. Я подумала, что муж пошел к кому-то из друзей, и стала отгонять от себя тревожные мысли», – рассказывает Елена Титаренко.

Когда женщина обзвонила и опросила всех общих знакомых – поняла, что ее супруг все-таки пропал. Елена обратилась в полицию, и даже думала, что мужа украли с целью выкупа. Но месяцы шли, а новостей и зацепок не было – Александр словно провалился сквозь землю.

«Я вычитала в интернете, что были случаи, когда участников боевых действий похищали и передавали боевикам. Саша служил в 2014-2015 гг. в воинской части В2235 (10-я отдельная горно-штурмовая бригада, раньше – батальон территориальной обороны "Поділля", – ред.). Словом, я обратилась в СБУ», – продолжает жена пленного.

Первую настоящую новость о муже Елена узнала после обмена удерживаемыми в декабре 2019 года. Ей позвонили сразу несколько экс-узников и попросили приехать на территорию больницы «Феофания». Женщина не раскрывает имен тех, с кем тогда говорила. Но суть сообщений от всех освобожденных, по ее словам, была одна: «Ваш муж жив. Он на территории бывшего завода "Изоляция" в Донецке».

«И это по факту, единственное, что мне известно о муже. Есть еще данные, что его должны были перевести в колонию № 97 в Макеевке, но непонятно, так ли это. Служба безопасности Украины приняла мое заявление, и мужа включили в список на обмен. А вот боевики группировки "ДНР", несмотря на свидетельства очевидцев, не подтверждают Сашу со своей стороны», – подытоживает Елена Титаренко.

Как сообщалось ранее, в плену находится еще один ветеран войны на Донбассе: 34-летний Василий Горобец – житель Донецка, который служил в АТО по мобилизации, вернулся в родной город из-за большой любви, был пленен, а затем незаконно осужден на 16 лет лишения свободы.

Напомним, что по последним данным Службы безопасности Украины, в плену «Л-ДНР» остается 214 украинцев. В «ДНР» заявляют о 115 сторонниках «республики», удерживаемых на украинской стороне.