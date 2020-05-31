COVID-19: На Донетчине ситуация – без изменений (Карта)

По состоянию н сегодня, 31 мая, ситуация с COVID-19 в Донецкой области – без изменений. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Сделано 81 быстрых тестов и проведено 99 ПЦР-исследований – ни одного нового случая коронавирусной болезни не обнаружено и не подтверждены новые случаи выздоровления», – уточнил губернатор.

Таким образом, с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 162 случая COVID-19, из них:

4 случая завершились летальным исходом;

94 пациента выздоровели;

64 больных продолжают лечение.

Примечание: в инфографике количество больных по Мариуполю (104) указана с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке. Таким образом, из 104 случаев, подтвержденных в Мариуполе, 102 – собственно мариупольцы, 2 – жители Одесской области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 31 мая в Украине коронавирусом заболели 23 672 человека (9 538 пациентов – выздоровели, 708 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 47 случая СOVID-19 (40 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 539 случаев заболевания (134 человек выздоровели, летальных случаев – 18). В «ЛНР» (на 30 мая) – 405 случаев (выздоровели – 306 человек, летальных случаев – 6).