По километру в месяц: В Краматорске показали, как плетут маскировочные сети для фронта (Видео)

Участники общественной организации «Неравнодушные сердца Краматорска» плетут маскировочные сети и помогают военному госпиталю, расположенному в Часов Яре.

Организация была основана в 2014 году, преимущественно в ее составе женщины, но есть и мужчины.

«Раньше мы и еду готовили, и многим иным занимались. А сейчас армия у нас уже обеспечена необходимым, поэтому мы сосредоточились на изготовлении маскировочных сеток, которые потом отправляем военным. За месяц выходит около 1 тысячи метров, бывает 700-800 метров, когда как», – говорит руководитель организации Надежда Калинченкова.

Процесс начинается с покупки сетки-основы. «На нее мы собираем деньги – делаем различные изделия и продаем на мероприятиях, ярмарках, также с деньгами нам помогают наши краматорчане. Потому что на полтора месяца работы нам такой сетки нужно на 5 тыс. грн», – уточнила волонтер.

Ширина сетки – 2,5 метра, в одном ряду – 50 «клеточек». На каждую «клеточку» нужно «обмотать» лентой, которую нарезают из ткани. Женщины отмечают, что наиболее удобно плести, когда длина ленты не менее метра.

«А для военного госпиталя мы шьем нижнее белье, собираем для них футболки и вяжем носки. Носки вяжем также и для фронта», – добавила Надежда Калинченкова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»