Сейчас – в шести: Украинские военные в качестве миротворцев «успокаивали» конфликты в 18 странах

С 1992 года более 44 тыс. украинских военных приняли участие в 27 международных миротворческих операциях в 18 странах. Об этом рассказал начальник Центра национальных контингентов и национального персонала Командования ООС Вадим Ханин, передает «АрмияInform».

На сегодняшний день около 300 военнослужащих ВСУ принимают участие в 6 международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН:

м иссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго;

миссия ООН в Косово;

силы ООН по поддержанию мира на Кипре;

временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей;

многопрофильная интегрированная миссия ООН по стабилизации в Мали;

миссия ООН в Республике Южный Судан.

Наибольшее количество украинских военных находятся в Конго – 250 военнослужащих в составе 18-го отдельного вертолетного отряда.

Около 50 военнослужащих (национальный персонал) выполняют задания на должностях офицеров штаба и военных наблюдателей в составе международных операций ООН.

«Основная задача всех без исключения международных операций по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН (в которых принимает участие Украина) – укрепление мира, безопасности и стабильности в стране, а также помощь в создании условий для внедрения демократического управления страной и налаживания отношений с соседними государствами», – отметил Ханин.

Украинские военный в составе миссий занимаются:

перевозкой персонала миссии и высокопоставленных лиц;

перевозкой гуманитарных грузов;

медицинской транспортировкой, эвакуацией раненых;

ведением воздушной разведки и наблюдения, обеспечением действий войск миссии;

участием в поисково-спасательных операциях.

«Среди задач национального персонала, в частности, патрулирование зоны ответственности, сбор и анализ информации; содействие в оказании гуманитарной помощи; обеспечение постоянной связи с местными органами власти, агентствами ООН и неправительственными организациями», – дополнин Ханин.

Он рассказал, что на отбор кандидата в миссию влияет прохождение военнослужащими определенной подготовки. В частности, каждый военнослужащий должен: