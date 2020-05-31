Сейчас – в шести: Украинские военные в качестве миротворцев «успокаивали» конфликты в 18 странах

С 1992 года более 44 тыс. украинских военных приняли участие в 27 международных миротворческих операциях в 18 странах. Об этом рассказал начальник Центра национальных контингентов и национального персонала Командования ООС Вадим Ханин, передает «АрмияInform».
На сегодняшний день около 300 военнослужащих ВСУ принимают участие в 6 международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН:
- м иссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго;
- миссия ООН в Косово;
- силы ООН по поддержанию мира на Кипре;
- временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей;
- многопрофильная интегрированная миссия ООН по стабилизации в Мали;
- миссия ООН в Республике Южный Судан.
Наибольшее количество украинских военных находятся в Конго – 250 военнослужащих в составе 18-го отдельного вертолетного отряда.
Около 50 военнослужащих (национальный персонал) выполняют задания на должностях офицеров штаба и военных наблюдателей в составе международных операций ООН.
«Основная задача всех без исключения международных операций по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН (в которых принимает участие Украина) – укрепление мира, безопасности и стабильности в стране, а также помощь в создании условий для внедрения демократического управления страной и налаживания отношений с соседними государствами», – отметил Ханин.
Украинские военный в составе миссий занимаются:
- перевозкой персонала миссии и высокопоставленных лиц;
- перевозкой гуманитарных грузов;
- медицинской транспортировкой, эвакуацией раненых;
- ведением воздушной разведки и наблюдения, обеспечением действий войск миссии;
- участием в поисково-спасательных операциях.
«Среди задач национального персонала, в частности, патрулирование зоны ответственности, сбор и анализ информации; содействие в оказании гуманитарной помощи; обеспечение постоянной связи с местными органами власти, агентствами ООН и неправительственными организациями», – дополнин Ханин.
Он рассказал, что на отбор кандидата в миссию влияет прохождение военнослужащими определенной подготовки. В частности, каждый военнослужащий должен:
- пройти медицинское освидетельствование и получить заключение врачебной комиссии о годности к участию в международных операциях;
- иметь высокий уровень физической подготовки;
- обладать соответствующим уровнем иностранного (английского) языка;
- пройти профессиональную курсовую подготовку на базе соответствующих военно-учебных заведений и учебных центров ВСУ или военных учебных заведений государств-партнеров.