Медреформа: В Краматорске 10 из 14 больниц получили больше денег, чем в прошлом году

В этом году в результате медреформы 10 из 14 больниц Краматорска получили большее финансирования, чем в прошлом году. Меньше денег получили только наркодиспансер, психиатрическая больница и стоматологические поликлиники, передает «КраматорскPost».

Раньше в Украине больницы финансировались за счет субвенций (денежная помощь местному бюджету из государственного), а с 1 апреля этого года – по Программе медицинских гарантий, которую предусматривает второй этап медицинской реформы. Теперь деньги поступают от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Так, «Областное территориальное медицинское объединение» Краматорска (правопреемник онкодиспансера) получило примерно на 140 млн грн больше. Краматорская городская больница №1 – более чем на 38 млн грн больше, горбольница № 2 – более чем на 13 млн грн, горбольница № 3 – более чем на 8 млн грн, перинатальный центр Краматорска – более чем на 7 млн грн.

Меньше, чем в прошлом году, получили 4 больницы Краматорска:

наркодиспансер – на 69 тыс. грн (меньше на 1% по сравнению с субвенциями);

психиатрическая больница –- более чем на 12 млн грн (-63% по сравнению с субвенции); стоматологическая поликлиника № 1 – более чем на 6 млн грн (-83%);

стоматологическая поликлиника № 2 – на более 3,5 млн грн (-85%).

Сколько средств получат больницы получат от НСЗУ

В НСЗУ настаивают, что финансирование психиатрических больниц является достаточным для оказания качественной медицинской помощи пациентам. «НСЗУ не финансирует большие площади помещений медучреждений, которые используются нерационально. Коммунальные платежи и капитальные расходы, которые в случае больших размеров заведений дорого стоят, оплачивает владелец – местная власть. Также мы не финансируем пребывания в стационаре пациентов, нуждающихся в социальной помощи (организация работы таких служб в компетенции местных властей, Минздрава и Минсоцполитики, или его пребывание в больнице должно оплачиваться за счет бюджета Минсоц или иных программ местного бюджета)», – сообщили в Службе.

Новая программа финансирования не предусматривает деньги на пациентов, находящихся в психиатрических больницах по решению суда для принудительного лечения. Деньги на их лечение должны поступать в больницы из других ведомств и это еще один источник финансирования для учреждений.

Программа медицинских гарантий покрывает оказание лишь неотложной стоматологической помощи взрослым по определенным состояниям, а для детей в бесплатный пакет включены плановая и неотложная стоматологические услуги (тоже по определенным состояниям). Больницы получат деньги на этот вид услуги в соответствии с их нагрузкой за предыдущий год.

В НСЗУ отмечают, что во многих странах стоматология исключена из программ государственных гарантий, потому что это достаточно дорогая сфера медицины и не представляет угрозы для жизни и здоровья.

«Важно, что в бесплатный пакет входит плановая детская стоматология, потому что она действительно может предотвратить ухудшение общего здоровья. Сейчас пациенты за стоматологию преимущественно платят из своего кармана и много коммунальных стоматологических клиник уже работают на платной основе», – добавили в Службе.

НСЗУ также отмечает, что больницы могут получать финансирование не только по Программе медицинских гарантий, а и из других источников:

финансирование из местных бюджетов в рамках местных программ развития медучреждений и оказания медицинской и социальной помощи населению;

предоставление больницами других услуг;

предоставление платных услуг.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов неоднократно заявлял о том, что новую медицинскую реформу нужно пересмотреть. По его словам, под угрозой сокращения оказались около 50 тыс. медиков, а под угрозой закрытия – 332 больницы. Министр также настаивает, что 984 больницы из более 1600 получили финансирование меньше, чем в прошлом году.

Степанов предлагает вернуть финансирование больниц по субвенции, как было в прошлом году, а также пообещал, что с 1 июля этого года из бюджета дополнительно выделят 11 млрд грн для повышения зарплат медикам.

Заместитель руководителя НСЗУ Наталья Рябцева сообщила, что пока никаких изменений в медицинской реформе нет. «Реформа финансирования системы здравоохранения продолжается так, как она была запланирована и как была начата с 1 апреля. Единственное, что изменилось: Национальная служба здоровья начала контрактирования по четырем пакетами [медицинских услуг], связанных с борьбой с COVID-19. По состоянию на сейчас, мы осуществляем все проплаты по договорам, которые были заключены с медицинскими учреждениями», – рассказала она.

Рябцева добавила, что пока нет никаких изменений в законодательство или в государственный бюджет, которые говорили бы о том, что будут вноситься изменения в Программу медицинских гарантий.