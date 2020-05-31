Грозит до 20 лет тюрьмы: В России судят мужчину за участие в «Правом секторе» на Донбассе

В России идет суд над жителем Москвы Владимиром Домниным, которого обвиняют в том, что он вступил в состав запрещенного в РФ «Правого сектора» и служил на Донбассе на стороне Украины. Российский правозащитный центр «Мемориал» официально признал Домнина политзаключенным.

Как сообщили в Центре, Владимир Домнин (до смены фамилии в 2018 году – Андрей Афанасьев) родился 7 декабря 1966 года, жил в Москве, предприниматель, занимался грузоперевозками, придерживался националистических взглядов, посещал оппозиционные митинги, имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей.

В период с 1984 по 1999 годы Домнин получил в России 5 судимостей – за убийство, за «тяжкие телесные», за кражу, за побег из тюрьмы. 21 июня 1999 года был освобожден по УДО, после этого к уголовной ответственности не привлекался.

По версии нынешнего следствия, Домнин многие годы придерживается праворадикальных националистических (фашистских) взглядов, является ярым противником воссоединения Крыма с Россией и сторонником Майдана. А 15 мая 2015 года он вылетел в Украину и вступил в состав «Правого сектора» и покинул страну 8 июня 2015 года.

Через два года, 6 октября 2017 года, Домнин вновь въехал в Украину, теперь уже через Беларусь, после чего в Киеве в течение месяца прошел подготовку в мобилизационном центре «Правого сектора». Далее в начале ноября 2017 года якобы был распределен в Марьинку (Донецкая обл.), в конце месяца вступил в отдельную тактическую группу «Волынь» с целью участия в деятельности «Украинской добровольческой армии» (по версии следствия, являющейся частью Добровольческого корпуса «Правого сектора», что представители данной структуры отрицают).

В течении примерно месяца Домнин, как утверждает следствие, находился в районе Марьинки и «неоднократно заступал в караулы… участвовал в возведении фортификационных учреждений, занимался парково-хозяйственной деятельностью, в том числе обустройством и поддержанием в порядке объектов и территорий, обеспечением доставки продуктов и запасов воды, организацией процессов питания его участников», не принимая участия в военных действиях.

1 января 2018 года Домнин вылетел из Киева в мексиканский город Тихуана, где при пересечении государственной границы с США попросил политическое убежище, в котором ему после разбирательства было отказано. После этого 17-18 апреля 2018 года его депортировали из США в Россию, где его через 2 с небольшим месяца задержали.

28 июня 2018 года сотрудники ФСБ в его квартире провели обыск, нашли пистолет Макарова и 20 патронов к нему. Домнина арестовали. Первоначально уголовное дело в отношении Владимира Домнина формально расследовалось дознавателем МВД и ему вменялось незаконное хранение оружия и боеприпасов, однако уже 9 августа 2018 года дело передали в следственную службу ФСБ.

В итоге, над Домнина обвиняют:

в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, до 6 лет лишения свободы);

в прохождении обучения для участия в незаконном вооруженном формировании (ст. 205.3 УК РФ, до 20 лет лишения свободы);

в участии в НВФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ, до 15 лет лишения свободы);

незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до 4-х лет лишения свободы).

Следствие завершено, и 6 ноября 2019 года обвинительное заключение передано во Второй Западный окружной военный суд в Москве.

По версии самого Домнина и его защиты, он не участвовал в деятельности «Правого сектора», не вступал в военизированные структуры на территории Украины и не проходил там военную подготовку. Он признает факт хранения пистолета и патронов и объясняет свои поездки в Украину тем, что в 2015 году ездил туда с целью приобретения грузового автомобиля и на свадьбу к родственникам, а в 2017 году планировал собрать там документы, которые, как он рассчитывал, должны были ему помочь получить политическое убежище в США, куда он хотел эмигрировать. Именно с этой целью он начал участвовать в деятельности украинского волонтерского объединения Международный фонд «Волошка», который оказывал помощь бойцам сил АТО.

Домнин утверждает, что не был частью каких-либо украинских силовых структур, участвовал в строительстве фортификационных сооружений и в доставке продуктов и воды мирным жителям и боевым подразделениям в качестве волонтера, а с оружием только фотографировался.

В марте 2020 года российский правозащитный центр «Мемориал» официально признал Домнина политзаключенным. «Политический мотив преследования Домнина, на наш взгляд, напрямую связан с официальной российской позицией по вооруженному конфликту на востоке Украины. С одной стороны, Москва публично отрицает свое участие в конфликте, с другой – российские власти, очевидно, занимают антиукраинскую позицию», – прокомментировали в организации.

Также правозащитники поясняют, что Владимир Домнин признал вину в хранении пистолета. При этом в материалах уголовного дела нет указаний на то, что он применял оружие или собирался применить его в преступных целях.

«Вину Домнина по остальным вменяемым ему преступлениям мы считаем недоказанной. Действия Домнина не представляют общественной опасности, поскольку происходили на территории Украины и не затрагивают интересы России. Обвиняемый не представлял опасности для общества после возвращения в РФ, не планировал теракты или иную преступную деятельность. На территории Украины Домнин не принимал непосредственного участия в военных действиях. Обвинение в участии в "Правом секторе" незаконно, поскольку эта организация была признана в России экстремистской на основании крайне слабых аргументов с грубейшими нарушениями базовых юридических процедур», – перечислили в «Мемориале».

В итоге, правозащитный центр «Мемориал», согласно международному руководству по определению понятия «политический заключенный», считает Владимира Домнина политическим заключенным и требует прекратить его преследование. «Также мы требуем расследовать сообщения о применении к Домнину насилия во время задержания и нарушении его прав в местах лишения свободы», – заключили в Центре.

Как сообщалось ранее, есть ряд критериев понятия «политзаключенный», которые наработаны международными группами и закреплены в резолюции Совета Европы. По данным критериям работает и российский правозащитный центр «Мемориал» официально признал Домнина политзаключенным.