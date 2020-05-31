Донетчина: Энергетики восстановили энергоснабжение 79 населенных пунктов

За прошедшие сутки ДТЭК Донецкие электросети восстановил энергоснабжение 79 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Об этом сегодня, 31 мая сообщает пресс-служба ДТЭК.

Больше всего непогода затронула Александровский, Селидовский, Константиновский, Марьинский, Бахмутский районы, а также частично города Краматорск и Мариуполь.

«Непогода продолжалась несколько дней, ситуация в области была сложной. С начала непогоды мы восстановили энергоснабжение 135 населенных пунктов, 1490 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 92 линий электропередач. Сейчас мы работаем над выполнением заявок», – отметил Алексей Дегтярев, генеральный директора ДТЭК Донецкие электросети.