Свободных мест уже нет: На Луганщине заработали железнодорожные кассы

На станции Сватово в Луганской области возобновили работу железнодорожные кассы.

В помещении вокзала обеспечено соблюдение дистанции между пассажирами. Часть сидений в зале ожидания перегородили лентами, а вблизи кассы сделали разметку.

Билеты продают на один поезд – «Лисичанск – Киев». 1 июня он отправляется из Киева на Луганщину, на следующий день – из Лисичанска в направлении столицы. Билетов на эти даты в продаже уже нет.

«Ажиотажа не было. Билеты мы продаем на поезд "Лисичанск – Киев". На данный момент на 2 июня свободных мест нет уже», – рассказала кассир станции Сватово Валентина Муравская.

По словам местного жителя Александра Константинова, билеты на 4 июня – уже есть. Мужчина отметил: то, что не ходили поезда больше 2-х месяцев – было очень неудобно для пассажиров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»