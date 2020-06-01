У водителей – вопросы: В «ДНР» рассказали об изменениях по «ОСАГО», касающихся каждого автовладельца

В «ДНР» всех автовладельцев обязали оформить «полис ОСАГО» до 1 августа. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«ОСАГО» нужно было получить до 1 июня, но «депутаты» решили продлить срок обращения к страховщику до 1 августа.

«Пока на рынке автострахования работает лишь одна компания. Совсем недавно ЦРБ выдал ей лицензию. Вскоре появятся еще несколько. Сейчас они проходят процесс легализации у финансового регулятора», – уверяют в «ДНР».

«До 1 августа депутаты ввели мораторий на штрафные санкции. Таким образом дав водителям еще 2 месяца на оформление ОСАГО. Но сам процесс еще не начался. Страховщики пока не выдают полисы», – добавляют в «республике».

В единственной компании, которая сейчас работает на рынке «автострахования», сообщают, что не выдают полисы. «На сегодня еще не утверждены несколько нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность страховых компаний. Также отсутствуют сами бланки страховых полисов. Причина – задержки поставок бумаги», – заявляют в компании.

«Депутаты» уверяют, что если рынок «страхования» в «ДНР» не заработает в полную силу, сроки снова – в 4-й раз – перенесут.

К «страхованию» в «республике», говорится в сюжете, в целом водители относятся положительно, но вопросы у них есть. «Очень важная тема. Но если оно (страхование – ред.) будет полноценное, а не урезанное», – сообщил один из водителей.

Он не уверен, что «страхование» будет работать в реальных условиях.

То же самое сказал и другой водитель. «Страховка нужна, если она будет работать, как положено», – отметил мужчина.

«Депутаты» внесли и еще ряд изменений в «законопроект»: в частности, если водитель посчитает, что цена страховки завышена, а страховщики не видят в этом ничего странного, он может обратиться в «ЦРБ». «Банк» установил максимальную стоимость «полиса». Либо же можно обратиться в «суд».

На сайте единственного в «ДНР» «страховщика» есть калькулятор, где можно высчитать конечную сумму. На сумму влияют: объем двигателя, количество водителей, допущенных к управлению машиной и категория. Если стаж водителя – меньше 3-х лет, цена в среднем вырастает на 1,5 тыс. руб. (652 грн по местному курсу на 1.06.2020).

Как уверяет Владимир Бидевка, «страховой случай» наступает независимо от суммы ущерба.

При этом многие водители критично отнеслись к нововведениям. Они уверены, что на практике деньги выплачиваться не будут. «Я думаю, это развод тупой людей. Они обманывают, а потом страховку не выплачивают полностью», – высказал мнение автовладелец.

Еще один момент, прописанный в «законопроекте»: когда водитель после аварии не согласен с суммой компенсации, он может обратиться к независимым оценщикам. С суммой может быть не согласна и страховая компания – и она также может обратиться к оценщикам, чтобы пересмотреть сумму.

«Отсутствие ОСАГО с 1 августа обернется для водителей штрафом: 500 руб. (217 грн – ред.) – если в полис не вписан владелец транспортного средства и 800 руб. (348 грн – ред.) – если страховки нет. Это же коснется и тех водителей, чья машина зарегистрирована не на территории республики», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что «полис» должен будет купить любой водитель, который приехал в «ДНР» на несколько дней.

Напомним, в «ДНР» появилась страховая компания, которая будет выдавать «полисы ОСАГО».

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Также в «республике» назвали тарифы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube