«Дома уходят под воду»: Жители Донецка перекрывали Петровский мост (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, перекрывали улицу. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают дончане, в Кировском районе недалеко от Петровского моста из-за порыва водопроводной магистрали затопило 12 домов.

Дома затапливает несколько дней, при этом коммунальщики бездействуют. «Дома уходят под воду и никто ничего не делает», – возмущаются жители Донецка.

Вода не только в подвалах и во дворах – в комнатах в домах ее по щиколотку.

Также сообщается, что люди из затопленных домов в отчаянии вышли на дорогу и перекрыли Петровский мост, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Комментариев «властей» на местных интернет-ресурсах нет.

Напомним, в Кировском районе Донецка провалился грунт на двух участках автодороги.