«Шахтер» – «Динамо»: Обзор матча

Чемпионат Украины вернулся после 2,5 месяцев карантина классическим противостоянием «Шахтера» и «Динамо». Перед матчем в таблице соперников разделяли 13 очков (59 баллов – у «горняков», 46 – у киевлян), а на подготовку к встрече у команд было всего пару недель, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Поединок проходил на столичном НСК «Олимпийский», без зрителей и по строгому медицинскому протоколу.

Явно соскучившись по большому футболу, соперники с первых минут действовали активно, демонстрируя при этом неплохое качество игры. Уже в дебюте Русин дальним выстрелом проверил Пятова (эффектный сейв кипера), а хозяева ответили ударом Тайсона из-за пределов штрафной. В середине тайма мяч влетел в сетку ворот «Шахтера», но Екатерина Монзуль после просмотра VAR гол отменила, зафиксировав фол со стороны Попова. И все же без забитых мячей соперники на перерыв не ушли. Сначала на 38-й минуте Буяльский головой замкнул навес с правого фланга и открыл счет. Но тут же последовал ответ «горняков»: Тайсон протащил мяч до штрафной и оставил его Марлосу, который обыгрался в стеночку с Мораесом и с полукруга пробил под самую штангу – 1:1.

Во втором тайме «Шахтер» продолжил действовать первым номером и проводить быстрые атаки, а динамовцы старались встречать высоким прессингом и делали ставку на стандарты. Успешнее оказалась тактика «оранжево-черных»: на 67-й минуте Додо прострелил в штрафную, Мораес вновь отбросил мяч Марлосу, который уверенно оформил дубль и вывел свою команду вперед. А вскоре сыграла и замена Луиша Каштру: вышедший еще в начале тайма Маркос Антонио помог Исмаили разогнать контратаку и сам же ее завершил – 3:1. Мотивация молодого бразильца стала тут же ясна – после гола он засунул мяч под футболку и характерным жестом показал, что готовится стать отцом. А вот киевляне не смогли найти ни сил, ни стимулов для дальнейшей борьбы: их навесы легко читались защитниками, а с дальними ударами справлялся Пятов.

3:1 – «Шахтер» красиво обыгрывает «Динамо» в первом матче после рестарта сезона. Свой следующий поединок «горняки» проведут 6 июня с черниговской «Десной». Игра пройдет также в Киеве, начало в 17:00.

«Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев) – 3:1 (1:1)

Киев, НСК «Олимпийский», без зрителей

Голы: 0:1 Буяльский (38), 1:1 Марлос (39), 2:1 Марлос (67), 3:1 Маркос Антонио (74).