С рыбой, с волнами повозились: В Луганске показали новую композицию на аллее кованых скульптур (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске на аллее кованых тематических скульптур появилась новая композиция. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Как уверяют в «ЛНР», аллея на ул. Оборонной стала одним из любимых мест отдыха луганчан, которые фотографируются на фоне металлических конструкций.

Аллея в центре города появилась в сентябре 2018 года, когда мастер художественной ковки Олег Безуглов изготовил скульптуру по заказу компании «Добродия». Затем стали появляться и иные композиции. На сегодня их насчитывается 15.

Мастер рассказывает, что выполняет работы по ковке, а к сборке и покраске привлекает сына. Между созданием эскиза и установкой скульптуры – более 2-х месяцев труда. Новая композиция – бога Посейдона – уже установлена на аллее, называется она «Семь морей». «Достаточно сложно, особенно фигура Посейдона. Мы с рыбой, с волнами повозились. Все это выковывалось, потом грунтовалось, шпаклевалось, красилось, вскрывалось патинами под золотом, под медь. Потом вскрывалось лаком», – рассказывает Безуглов.

Фигура морского бога – не последняя, уверяют в «республике». Череду кованых скульптур намерены пополнять, чтобы аллея разрослась до торгового центра «Атлант».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube