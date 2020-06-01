Выбрался погулять: В соцсети показали пасмурный Донецк (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал городские пейзажи.

Дончанин показал в пасмурную погоду такие широко известные места, как Парк кованых фигур, фонтан у ТЦ «Белый лебедь», стадион «Донбасс Арена» и Парк культуры и отдыха им. Ленинского комсомола, набережную Кальмиуса, площадь Ленина и гостиницу «Донбасс Палас», а также бульвар Пушкина.

«Донецк таким не часто увидишь! Выбрался погулять и показать вам невероятной красоты город Донецк! Донбасс славится своими пейзажами», – отметил дончанин.

Напомним, ранее «Виконста» показал набережную с необычного ракурса, а также одну из достопримечательностей Донецка – разрушенный кафе-корабль.