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Выбрался погулять: В соцсети показали пасмурный Донецк (Видео)

01.06.20 08:39
Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»
Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал городские пейзажи.

Дончанин показал в пасмурную погоду такие широко известные места, как Парк кованых фигур, фонтан у ТЦ «Белый лебедь», стадион «Донбасс Арена» и Парк культуры и отдыха им. Ленинского комсомола, набережную Кальмиуса, площадь Ленина и гостиницу «Донбасс Палас», а также бульвар Пушкина.

«Донецк таким не часто увидишь! Выбрался погулять и показать вам невероятной красоты город Донецк! Донбасс славится своими пейзажами», – отметил дончанин.

Напомним, ранее «Виконста» показал набережную с необычного ракурса, а также одну из достопримечательностей Донецка – разрушенный кафе-корабль.

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