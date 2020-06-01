На Донетчине ночью около 200 полицейских и волонтеров искали трех пропавших малышей (Фото)

В Доброполье (Донецкая обл.) полицейские и волонтеры разыскали трех маленьких детей – мальчиков в возрасте 3, 4 и 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

30 мая около 21:00 в Добропольское отделение полиции обратился мужчина, который рассказал, что исчезли двое его сыновей и племянник. Как оказалось, он с сожительницей и детьми приехал к родным в Доброполье из Покровска. Взрослые пошли собирать уголь с терриконов, а малышей оставили на дедушку. Когда родители около 18:00 вернулись, детей нигде не было. Первые 3 часа пропавших детей родные искали своими силами, но тщетно.

По сигналу тревоги на поиски детей была поднята полиция Доброполья и Покровска. На место прибыл начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин и руководство главка. Информацию об исчезновении детей распространили в соцсетях, и сотни людей посреди ночи пришли на помощь правоохранителям. В поисках участвовали около 200 человек.

К поискам присоединились местные жители, в том числе ветераны АТО и Афганистана, охотники, представители местной власти. Полицейские и добровольцы разделились на поисковые группы, которые обследовали местность с тепловизорами и собаками. Территория поисков простиралась на десятки километров и включала ставок, пруд, террикон, дачный поселок.

Выйти на след детей помогли кинолог со служебной собакой, который привел к террикону. А нашли малышей двое молодых ребят – местные жители. «Мы поднимались на террикон и услышали, как кто-то зовет: "Мама, мама". Побежали, а они в кустах стояли на самой вершине. Не плакали, но были очень напуганы, уставшие и их сильно трясло от холода», – рассказали добровольцы Антон и Александр.

Замерзших и голодных детей завернули в куртки и накормили. Малышей доставили в больницу на обследование. С мальчиками все хорошо, их здоровью ничего не угрожает.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

«Полиция Донетчины выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, которые помогали в поисках трех маленьких детей. Благодаря решительным, согласованным действиям мальчики возвращены домой», – отметил Николай Семенишин.