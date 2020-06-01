КПВВ перешли на летний режим работы

С сегодняшнего дня, 1 июня, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перешли на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

«С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим функционирования и будут осуществлять пропускные мероприятия с 06:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

В частности, на летний режим работы переведены:

КПВВ «Золотое» – дорожный коридор «Стаханов – Золотое – Горское – Лисичанск»;

КПВВ «Майорское» – дорожный коридор «Горловка – Бахмут»;

КПВВ «Марьинка» – дорожный коридор «Донецк – Курахово»;

КПВВ «Новотроицкое» – дорожный коридор «Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)»;

КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик) – дорожный коридор «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь»;

КПВВ «Станица Луганская» – дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар».

«Также напоминаем, что с 22 марта 2020 года с целью эффективного противодействия и недопущению заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения. О восстановлении пропуска через КПВВ будет сообщено дополнительно», – отметили в пресс-службе.