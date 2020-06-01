В Украине за сутки COVID-19 заболели 340 человек

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 340 человек. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 июня, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 340 человек. Из них 13 детей и 79 медработников. Были госпитализированы 97 человек. Зафиксированы 10 летальных случаев. Выздоровели 152 пациента. В целом за все время пандемии в Украине заболели 24012 человек. Из них 1725 детей и 4621 медицинский работник. При этом в целом выздоровели 9690 человек, а летальных случаев 718», – сообщил глава Минздрава.

Министр также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрированы в г. Киев (58), Ровенской (57), Львовской (31) областях.

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 163 случая COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 162), в Луганской – 47.