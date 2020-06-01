В «ЛНР» сообщили о ДТП: Есть погибшие и пострадавшие (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области произошли две аварии.

Как сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», 31 мая в Брянке на ул. Московской, в районе магазина «Ваш», водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.

В результате аварии погибли 2-е мужчин – 1972 и 1995 годов рождения, пострадали мужчина 1978 года рождения и мужчина, личность которого устанавливается. Пострадавшие доставлены в травматологическое отделение больницы в Брянке.

О еще одном ДТП, которое произошло в тот же день, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают местные жители, авария произошла на ул. Павловской в Луганске: столкнулись два легковых автомобиля. От удара одно авто вылетело в кювет. О пострадавших очевидцы не сообщают.