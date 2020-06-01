Непогода на Донетчине: Энергетики восстановили энергоснабжение 135 населенных пунктов

За время непогоды ДТЭК Донецкие электросети восстановил энергоснабжение 135 населенных пунктов, 1490 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 92 линий электропередач, выполнил 568 заявок. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба компании.

«Непогода продолжалась несколько дней, ситуация в области была сложной, но наши сотрудники справились с ней приложив максимум усилий для возобновления электроснабжения нашим клиентам. Только за субботу мы восстановили энергоснабжение 79 населенных пунктов, 802 трансформаторных подстанций и распределительных устройств, 57 линий электропередач. Сейчас мы работаем над выполнением заявок. Мы делаем все для того, чтобы у всех наших клиентов был свет», – отметил Алексей Дегтярев, генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети.

Больше всего непогода затронула Александровский, Селидовский, Константиновский, Марьинский, Бахмутский районы, а также частично города Краматорск и Мариуполь.

В пресс-службе также напомнили, что информацию об отключениях можно проверить на сайте компании в разделе Плановые и аварийные отключения.

«Если ваш адрес там есть – энергетики знают об отключении. Если вы не нашли свой адрес – оставьте сообщение на сайте компании в этом же разделе, либо звоните в колл-центр (0629) 450 473, (099/096) 4500473, или пишите в личные сообщения на странице ДТЭК Донецкие электросети в соцсети Facebook», – говорится в сообщении.