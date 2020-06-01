Сводка из зоны ООС за 31 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 3 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Водяного – из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений 2 мины калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки ни разу не нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.