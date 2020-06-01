Проверены 392 подозрения: На Луганщине рассказали о ситуации с COVID-19 (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 1 июня в Луганской области лабораторно исследовано 392 подозрительных на коронавирусную болезнь случаев заболеваний, из них 47 подтверждены. На сегодня 40 больных уже выздоровели, что подтверждено двукратными отрицательными ПЦР-тестами. 7 человек продолжают лечение, 1 – госпитализирован, 6 – амбулаторно», – сообщили в центре.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 июня в Украине коронавирусом заболели 24 012 человека (9 690 пациентов – выздоровели, 718 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 163 случая COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 162).

В «ДНР» (на 31 мая) – 539 случаев заболевания (134 человек выздоровели, летальных случаев – 18). В «ЛНР» (на 30 мая) – 405 случаев (выздоровели – 306 человек, летальных случаев – 6).