Бизнес-мама: Как жительница Славянска превратила любимое хобби в бизнес (Фото)

Мастерица из Славянска, мать троих дочерей Елена Кулешова превратила хобби в собственное дело. Рождение дочерей способствовало созданию авторской мастерской «Ранняя пташка». Об этом сообщает «Бізнес-Схід».

Еще во время учебы в Славянском педагогическом институте Елене Кулешовой нравилось заниматься вышивкой. Вышивала разнообразные узоры вручную. После рождения первой дочери больше времени уделила своему хобби. Во время беременности времени было достаточно, и настроение было творить прекрасное. Родив вторую дочку, овладела шитьем – помогли в этом разнообразные интернет-ресурсы.

«Когда на свет появилась моя третья дочь, я решила кардинально изменить свою жизнь. Любимое хобби превратила в бизнес. То есть в свое дело, которое будет приносить не только удовольствие, но и прибыль. Уволилась с основной работы, хотя в то время работала на престижной должности – заместителем директора на сельхозпредприятии», – рассказывает Елена.

Мастерица начала шить одежду для недоношенных детишек, так как дефицит такого товара был достаточно большим. С этой проблемой Елена столкнулась, когда родилась недоношенной ее первая дочь. Понимая, что нужно для новорожденных с маленьким весом, мастер создавала качественную и удобную одежду, еще и украшенную яркой положительной вышивкой.

«Именно при изготовлении одежды для недоношенных малышей и возникло название моей творческой мастерской "Ранняя пташка". Сейчас у меня нет узкой направленности в изготовлении товаров. Заказы поступают разные, особенно к праздникам. Заказывают полотенца, подушки, халаты с разной вышивкой. Особенно я люблю работать с детскими товарами», – рассказывает мастерица.

«Сейчас шью игрушки. Каждая изготавливается под заказ в единственном экземпляре, имеет эксклюзивный характер. Для изготовления использую только качественные материалы, гипоаллергенные. Мои игрушки не содержат дешевых наполнителей и мелких деталей. Ручаюсь за каждое изделие, потому что весь процесс от выкройки до упаковки товара провожу сама», – поясняет она.

Все заказы Елена принимает онлайн, потому что работает дома и находится в декрете с маленькой дочкой. У мастерицы есть свой сайт, также она размещает свою продукцию на различных торговых интернет-площадках. Отмечает, что наибольшее количество заказов приходит через социальные сети. Сейчас предпринимательница открывает интернет-магазин на международном портале. Для своих клиентов женщина постоянно делает приятные сюрпризы: бонусы на покупку, яркие пакеты, различные презенты.

«В прошлом году я получила грант от ПРООН на покупку оборудования – профессиональной вышивальной машинки. Это была моя заветная мечта на то время. Еще одна моя мечта осуществилась в этом году. Я всегда хотела производить вышиванки и этническую одежду. И недавно получила крупный заказ от вокально-танцевального коллектива на изготовление 40 вышитых костюмов», – говорит предпринимательница.

За 3 месяца кропотливой работы вместе с помощницей она выполнила этот заказ.

Мастерица отмечает, что рождение дочерей побудило ее к созданию собственного дела и уникальной продукции. Елена имеет большие планы на будущее по развитию своего бизнеса.