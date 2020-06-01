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Первый после карантина: Пассажирский поезд отправился из Киева в Константиновку (Видео)

01.06.20 12:16
Скриншот видео
Скриншот видео

Сегодня, 1 июня, «Укрзализныця» восстанавливает железнодорожные пассажироперевозки. Первый поезд отправился из Киева в Константиновку (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Поехали! Друзья, первый поезд отправился со станции "Киев-Пассажирский" до Константиновки», – отметили в пресс-службе.

О запуске пассажирских перевозок между областями сообщил и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале. «Пассажирские перевозки между областями начаты. Сегодня в 6:12 утра с вокзала "Киев-Пассажирский" отправился первый пассажирский поезд после карантина по направлению "Киев-Константиновка". Более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных поездов отправляются с сегодняшнего дня, и их список будет пополняться», – сообщил Криклий.

«Когда и какие рейсы могут открыться в дальнейшем, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения. Также начаты межобластные автомобильные пассажирские перевозки. Работаем над постепенным запуском авиасообщения», – добавил министр.

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