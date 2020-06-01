В армии коронавирусом болеют 118 человек

В Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 118 человек. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 1 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 118 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек, летальных случаев – 4», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 451 человек. У 148 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

«За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрировано», – подчеркнули в Медицинских силах.