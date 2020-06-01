В «ЛНР» сообщили, сколько выявили новых случаев COVID-19

В «ЛНР» зарегистрированы 419 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Согласно проведенным 31 мая исследованиям, выявлены 8 новых случаев заболевания COVID-19», – утверждают в «республике».

Всего по состоянию на 9:00 1 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 419:

выписаны – 306 человек,

летальных случаев – 6.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 июня в Украине коронавирусом заболели 24 012 человек (9 690 пациентов – выздоровели, 718 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 163 случая COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 162), Луганской области – 47 случаев (40 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» (на 31 мая) – 539 случаев заболевания (134 человек выздоровели, летальных случаев – 18).