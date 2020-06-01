Третий этап выхода из карантина: Что это значит (Инфографика)

С сегодняшнего дня, 1 июня, наша страна переходит к следующему, третьему, этапу выхода из карантина. Запускается межобластное сообщение любым транспортом и открываются спортзалы. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина. На протяжении последних двух недель мы наблюдаем примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране. Эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки. Решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС. Привычная жизнь постепенно возвращается в Украину, но будем на страже своего здоровья», – написал глава правительства.

Денис Шмыгаль также опубликовал инфографику, в которой указывается, что групповые занятия можно проводить в количестве не более 10 человек, а детям до 12 лет запрещено в них участвовать. Во время межобластных перевозок в пассажирский транспорт можно набирать людей только на сидячие места.