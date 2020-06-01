Непогода на Луганщине: Без света остались почти 3 тысячи абонентов

По состоянию на 9:00 сегодняшнего дня, 1 июня, из-за ухудшения погодных условий на территории Луганской области без электроснабжения находятся 2912 абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения (ЛЭО).

«30.05.2020 года, как и предупреждали в Гидрометцентре, по области прошли сильные ливни с порывистым ветром, что стало причиной обесточиваний населенных пунктов области. Повреждены линии на территории обслуживания Счастьенского, Попаснянского, Старобельского РЭСов. На данный момент, к сожалению, без света находятся 14 абонентов Сватовского РЭС, 44 – Кременской участок, 57 абонентов – Счастьенский РЭС, 380 – Станично-Луганский РЭС, Старобельский РЭС – 2412 абонентов», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что энергетики ведут аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме, привлечена необходимая техника.

«Просим с взаимопониманием отнестись к отключениям. Работники пытаются сделать все необходимое для того, чтобы свет в домах потребителей появился как можно быстрее», – добавили в пресс-службе.