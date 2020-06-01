RU
Все новости

Не работала лаборатория: В «ДНР» не выявили новых случаев COVID-19

01.06.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в минувшие сутки не проводили исследований на заболевание COVID-19. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«31 мая исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – сообщают в «ДНР».

Всего по состоянию на 11:00 1 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 539:

  • на лечении – 380 пациентов,
  • выписаны – 134 человека,
  • летальных случаев – 18.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 июня в Украине коронавирусом заболели 24 012 человек (9 690 пациентов – выздоровели, 718 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 163 случая COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 162), Луганской области – 47 случаев (40 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 419 случаев заболевания (306 человек выздоровели, летальных случаев – 6).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк