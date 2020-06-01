В том числе Донетчина: В Украине 5 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина

Пять областей Украины, в том числе Донецкая, а также город Киев не готовы к переходу на следующий этап ослабления карантина. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В сообщении отмечается, что переход областей к следующему этапу ослабления карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

«Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне», – отмечается в сообщении.

К этим критериям относятся:

инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения). Этот показатель должен составлять менее 12 на 100 тыс. населения (недельный уровень заболеваемости 100 тыс. населения в период условного пика эпидемии по Украине + 50%); загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Должна составлять менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста); охват тестированием не ниже уровня инцидентности – то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тыс. населения.

Так, Донецкая область, согласно приведенным данным не соответствует требованиям третьего критерия – охват тестированием составляет 8,93 на 100 тыс. населения.

Данные: официальный сайт Министерства здравоохранения Украины

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня, 1 июня, наша страна переходит к следующему, третьему, этапу выхода из карантина. Запускается межобластное сообщение любым транспортом и открываются спортзалы.