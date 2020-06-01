Перевернутое авто, наезд на дерево: В «ДНР» в авариях получили травмы 5 человек (Фото)

В «ДНР» в период с 30 по 31 мая произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы, и зарегистрированы 17 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

30 мая на автодороге Енакиево – Харцызск 42-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos не выбрал безопасную скорость движения, при выполнении обгона не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание авто. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

31 мая в Снежном 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2113» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на обочину и совершил наезд на дерево. В результате ДТП 54-летний пассажир получил телесные повреждения.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 388 нарушений ПДД, среди которых 35 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.



