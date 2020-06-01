В МИД Украины рассказали детали запланированного визита Кулебы и Ермака в Германию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и другими украинскими чиновниками посетят с официальным визитом Федеративную Республику Германия, где обсудят ряд вопросов, в частности – выполнение декабрьских договоренностей в Нормандском формате. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Во вторник, 2 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия. Участие в визите также примет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В состав украинской делегации также войдут вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие должностные лица», – сообщили в МИД.

В Берлине запланированы встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«В ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, ситуацию в сфере безопасности и гуманитарную ситуацию на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита "Нормандского формата" на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыма, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19. По результатам переговоров министров иностранных дел Украины и ФРГ запланирована их совместная пресс-конференция», – проинформировали в МИД.