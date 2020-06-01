Вытаскивал удочку: На Донетчине утонул 11-летний мальчик

В Славянском районе в водоеме утонул несовершеннолетний мальчик. По предварительной информации, во время рыбалки он упал в воду и не смог выбраться на берег. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

О случившемся полиции сообщила мать погибшего. На место происшествия немедленно прибыли медики, следственно-оперативная группа и наряд спасательной службы.

«Мальчик ушел рыбачить на водохранилище вместе со своим братом и другом. Когда его удочка зацепилась в воде, он решил ее достать и упал в воду. Из-за сильного поток воды ребенок не смог выбраться на берег», – рассказали правоохранители обстоятельства происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

В связи с этим случаем полиция обратилась ко всем родителям с напоминанием о необходимости следить за своими детьми, в частности, во время отдыха у водоемов и купания.