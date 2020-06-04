В «Л-ДНР» сообщили, как и где местные жители смогут проголосовать за поправки в Конституцию РФ

В голосовании по поправкам в Конституцию РФ смогут принять участие получившие российские паспорта жители неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В частности, как сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на полученную в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации информацию, в голосовании 1 июля «принять участие смогут все жители республик Донбасса, которые получили российский паспорт».

«Граждане ЛНР смогут воспользоваться правом проголосовать по месту нахождения. Для этого с 5 по 21 июня необходимо подать заявление. Это можно сделать, зарегистрировавшись на сайте госуслуг (для регистрации нужен российский номер телефона) или в любом ближайшем МФЦ (многофункциональный центр, который оказывает государственные и муниципальные услуги). С 16 по 21 июня такое заявление можно подать в любую ближайшую участковую избирательную комиссию», – уверяют в «республике».

Там добавляют, что «для всех процедур потребуется выехать на территорию России. Для россиян также планируют провести электронное голосование, но смогут ли этой возможностью воспользоваться жители ЛНР и ДНР, пока неизвестно».

Как сообщила на своей странице в соцсети «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова, люди из «Л-ДНР» с паспортами РФ смогут проголосовать в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области.

«Территориальной избирательной комиссией Неклиновского района в селе Покровское определен избирательный участок № 1320, на котором проголосовать за поправки в Конституцию смогут граждане Российской Федерации, у которых нет регистрации по месту жительства и месту временного пребывания. Он будет расположен по адресу: Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский 12 (РДК). На данном участке смогут проголосовать граждане РФ, имеющие паспорт, либо заменяющий паспорт документ, позволяющий установить их возраст и гражданство Российской Федерации, но у которых отсутствует регистрация по месту жительства», – пишет Селиванова, цитируя текст постановления территориальной избирательной комиссии Неклиновского района Ростовской области от 25 марта.

«В паспортах Российской Федерации у жителей ДНР отсутствует штамп о регистрации по месту жительства», – добавляет она.

Ранее сообщалось, что в Кремле не исключили возможность голосования по поправкам в Конституцию РФ получивших российские паспорта жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин определил новую дату голосования по внесению изменений в Конституцию РФ – 1 июля 2020 года. «Власти Л-ДНР» заявили, что планируют организовать участие жителей, которые получили российские паспорта, в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию.