Харьковчанин пытался вывезти в РФ оружие через таможню на Луганщине

Через таможню в Луганской области харьковчанин пытался провезти оружие в Россиию. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства жителю Харьковской области сообщено о подозрении в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и законченном покушении на его контрабанду (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины ).

«Следствием установлено, что гражданин совершил попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины стартово-сигнального пистолета модели "ZORAKI", переоборудованного самодельным способом. Контрабандист пытался скрыть оружие во время таможенного досмотра на пункте пропуска "Меловое" и перевезти его в Российскую Федерацию. При прохождении таможенного контроля запрещенный предмет был обнаружен и изъят», – говорится в сообщении.

По заключению проведенной экспертизы, изъятый предмет является гладкоствольным огнестрельным оружием. Разрешения на приобретение, хранение и ношение данного оружия мужчина не получал.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.