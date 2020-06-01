В Донецке обсуждают, что случилось с пальмой Мерцалова на бульваре Пушкина (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке повреждена одна из достопримечательностей города – пальма Мерцалова. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Пострадала копия пальмы, расположенная на бульваре Пушкина. Как рассказывают дончане, у нее отломали либо срезали металлическую ветку.

«На бульваре Пушкина кто-то хорошо отдохнул... Вопрос: где полиция. Пальма не на задворках города. Там еще и куча камер… Зато КЧ уже 7-й год, не вздумайте даже в аптеку выйти, а как что-то реально сделать, так то пальму сломали, то памятник Ленину в самом центре взорвали, то Захара и еще кучу комбатов белым днем повзрывали, где ваш хваленый КЧ?!»,– пишут жители Донецка.

Также люди делятся версиями произошедшего. «Видно, катались и сломали… Сломана? Вы шутите? Ее явно срезали… За бананами кто-то полез… Что за варвары?... Кто-то срезал на память о городе… Вместо граблей», – пишут дончане.