Чужих детей не бывает: Президент и главы областей поздравили с Днем защиты детей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фундаментальным правом каждого ребенка, которое государство должно обеспечивать и защищать, является право на счастливое детство. Об этом сегодня, 1 июня, он написал на своей странице в Facebook.

«Ведь это – не только о детском образовании и здоровье, безопасности и развитии, досуге и отдыхе. Это и радостные детские глаза. Это детская улыбка. Это приятные воспоминания о лучшем периоде жизни», – отметил Зеленский.

По его словам, есть много детей, лишенных родительской опеки, детей с особыми образовательными потребностями, для которых государство должно быть источником заботы и опеки.

«В этот день я хочу отдельно поблагодарить всех, кто работает с детьми. Это педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие. Я уверен, что День защиты детей – это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни. И давайте помнить, что чужих детей не бывает», – заключил глава государства.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко также поздравил через соцсети с Днем защиты детей и отметил, что на подконтрольной украинскому правительству части Донетчины проживают 300 тыс. 162 ребенка.

«Для них созданы все условия, чтобы каждый ребенок мог учиться, развиваться, заниматься спортом, реализовывать свои таланты в различных сферах», – подчеркнул Кириленко.

Глава области добавил, что в особом внимании со стороны государства нуждаются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки – в Донецкой области их 5225. Из них 4458 устроены в семейные формы воспитания и сейчас имеют новую семью и заботливых родителей.

Также Кириленко сообщил, что на Донетчине созданы 64 детских дома семейного типа (ДДСТ) и 179 приемные семьи, в которых воспитывается 436 и 305 детей соответственно. В течение последних двух лет в области создано 30 детских домов семейного типа для 197 детей и 35 приемных семей, где воспитывается 87 детей. Более 3500 детей растут в семьях опекунов. В 2019 году и за 5 месяцев года нынешнего года было усыновлено 162 ребенка, из них 83 – гражданами Украины.

Глава Луганщины Сергей Гайдай в своем поздравлении также сделал акцент на необходимости заботы государства об обездоленных детях.

«В цивилизованных странах, где права человека превыше всего, такого социального явления, как детские дома, уже давно не существует. Украина тоже выбрала этот путь воспитания детей. Потому что никогда, даже самый лучший детский дом или интернат, не заменит ребенку любящих родителей», – отметил Гайдай.

Он рассказал, что часто общается с семьями и детьми, которые живут в прифронтовой зоне.

«В последнее время я нередко видел детские слезы. Посещая семьи, проживающие у линии разграничения, общаясь с маленькими луганчанами, которые потеряли родителей, вставших на защиту Украины. Грустно и горько, что дети Луганщины знают, что такое война. Поэтому мы, взрослые, должны приложить максимум усилий, чтобы наконец и в нашей стране воцарился мир. Такой долгожданный. Но не любой ценой, чтобы потом нам не было стыдно перед следующими поколениями», – сказал глава Луганской ОГА.