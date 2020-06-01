В Украине запустили больше 400 электричек, – Криклий

Сегодня, 1 июня, возобновили работу 439 пригородных электропоездов в 10 областях, в том числе на Донетчине и Луганщине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что электрички курсируют в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, а также частично в Хмельницкой областях.

«В этих же регионах по решениям их областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начаты первые автобусные межобластные перевозки. Что касается других регионов – ждем решения от их областных комиссий по возможности ослабления карантина и восстановления рейсов», – написал глава Мининфраструктуры.

Он также добавил, что с 4 июня открывается железнодорожное сообщение с западной Украиной.

Начнут курсировать 6 поездов: №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка, №7/8 и №749-750 Киев-Ивано-Франковск, №29/30 Киев-Ужгород, №98/97 Ковель-Киев и №772/771 Хмельницкий-Киев.

Напомним, 1 июня «Укрзализныця» начала восстанавливать железнодорожные пассажироперевозки. Первый поезд отправился из Киева в Константиновку.