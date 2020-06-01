Ущерб более миллиона гривен: На Донетчине будут судить сотрудников лесничества

На Донетчине в суд направлено обвинительное заключение в отношении 4-х должностных лиц Александровского лесничества ГП «Покровское лесное хозяйство». Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сотрудников лесничества обвиняют в злоупотреблении служебным положением и незаконной вырубке деревьев, что повлекло существенный вред и тяжкие последствия, а также перевозке и сбыте незаконно срубленных деревьев, совершенными повторно, организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

«Следствием установлено, что руководитель Александровского лесничества организовал на территории Донецкой области незаконную порубку древесины и ее последующий сбыт населению. К преступной схеме он привлек двух мастеров леса и одного из работников, которые подыскивали места порубки деревьев. В дальнейшем участники преступной группы незаконно вырубали, перевозили и продавали древесину местным жителям», – говорится в сообщении.

В ГБР также сообщают, что работники лесхоза «скрывали противоправную деятельность путем внесения недостоверных сведений в Единую государственную систему электронного учета древесины "ЛИАЦ"».

«Полученные от незаконного сбыта древесины деньги распределялись между соисполнителями и тратились на финансирование дальнейшей преступной деятельности (приобретение топлива для транспортных средств и бензопил, их ремонт и т.д.)», – отмечают в ГБР.

По данным следствия, с июля 2019 года до января 2020 года участниками группы незаконно вырублены более 400 дубов и около 500 акаций.

«По заключению экспертизы ущерб государству, нанесенный в результате незаконной вырубки деревьев, составляет 1 млн 396 тыс. грн», – говорится в сообщении ГБР.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.