В Украине продолжает расти количество переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 1 июня, учтены 1 млн 447 тыс. 129 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 25 мая в Украине были учтены 1 млн 446 тыс. 782 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 347 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: