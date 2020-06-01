Чтобы остановить Путина, Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум, – Резников

Чтобы остановить президента Российской Федерации Владимира Путина, Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года. Об этом заявил в блоге для Atlantic Counsil вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «РБК–Украина».

Он заявил, что неспособность Запада остановить Путина в отношении Украины привела к эскалации гибридных военных действий России против всего западного мира.

«Пришло время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, чтобы положить конец конфронтации и проложить путь к устойчивому миру», – пишет Резников.

Вице-премьер отметил, что одна попытка уже была, когда в 2014 году Британия в ООН предложила начать срочные консультации в формате Будапешта. Но эта инициатива не пошла дальше. Резников считает, что это надо повторить, но для начала консультации должны проходить без участия России.

По его словам, Украина видит по крайней мере два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках Будапешта. Это включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности.

Напомним, 5 декабря 1994 года в Будапеште (Венгрия) был заключен Меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия. В ответ страны-гаранты обещали сохранение территориальной целостности государства (в рамках тогдашних границ) и политической независимости. Среди основных подписантов – США, Великобритания и Россия. В 2014-м одна из стран-гарантов аннексировала Крым и захватила часть Донбасса.