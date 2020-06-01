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В прифронтовые больницы Донбасса доставляют помощь от ООН (Фото)

01.06.20 15:24
Фото: Facebook Гуманитарной миссии «Пролиска»
Фото: Facebook Гуманитарной миссии «Пролиска»

Сегодня, 1 июня, в Станично-Луганскую центральную районную больницу доставили партию медицинских средств от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Всего программой помощи будут охвачены 10 учреждений в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» в Facebook.

«Средства защиты уже доставили в медучреждения Светлодарска, Авдеевки, Курахово. Всего помощь для медицинского персонала будет предоставлена 10 прифронтовым больницам, расположенным в 20-ти километровой зоне от линии разграничения», – отмечают в миссии.

В Станично-Луганскую ЦРБ представители «Пролиски» передали пульсоксиметры, дезинфицирующие и защитные средства: респираторы, медицинские маски и шапочки, защитные щитки, одноразовые перчатки, антисептики, жидкое мыло.

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