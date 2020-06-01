Парламентарии разоблачили преступную схему, которая открыла доступ к хищению в сфере энергетики (Видео)

Подобрали «ключ» к энергосистеме страны. Громкое заявление сделали парламентарии, заявив, что разоблачили преступную схему своих коллег, которая открыла доступ к хищению в сфере энергетики. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Сговор в парламентском комитете, который назвали «золотым ключиком», привел к энергокризису, который сейчас пытается преодолеть правительство. Многомиллиардная задолженность перед «Энергоатомом» и неплатежи между участниками рынка, вызванные появлением российского импорта по сверхнизким ценам для заинтересованных предприятий. А также спекуляции фирм-прокладок, которые не только покупали по дешевке отечественные киловатты, но и смогли накрутить на них, продавая другому стратегическом госпредприятию – «Укрзализныце». Для расследования схемы нардепы обратились в НАБУ и Службу безопасности Украины.

«Андрей Герус в прошлом году инициировал поправки, разрешив фактически покупать электроэнергию из России в Украину у российской компании, которая находится под американскими санкциями. Во время пандемии и кризиса у нас в стране, уничтожая наши энергетические предприятия, есть ни что иное, чем признаки государственной измены. По этой схеме Геруса, "золотого ключика" они додумались с коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" перепродавать электроэнергию на "Укрзализныцю", на государственное предприятие, стратегическое», – комментирует председатель Службы безопасности Украины в 2014-2015 годах Валентин Наливайченко.

«Вместо того, чтобы иметь прямые отношения между ними вклинивается несколько фирм-прокладок. Когда одна покупает у "Киевтеплоэнерго" продает еще другой, и еще другой. Продает уже "Укрзализныце", но уже по цене гривна-шестьдесят девять. Такая простая схема. Но цена этой схемы, вот я говорю, только за первый квартал – 321 млн грн», – рассказывает народный депутат Украины, фракция партии «Европейская солидарность», Алексей Гончаренко.

«"Укрзализныця" должна заниматся своей эффективностью, а вместо этого получается, что учавствует в схемах, по которым обкрадывает, по сути, государство. Процесс согласования цен в данном случае идет через НКРЭ, поэтому они должны были увидеть, что там есть такая существенная разница. Почему здесь появился посредник и почему столько потеряла "Укрзализныця" – это большой-большой вопрос, который точно должны задавать уже органы», – говорит внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов.