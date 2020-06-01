«Укрзализныця» открыла продажу билетов на плацкарт: Есть ограничения

В Украине началась продажа билетов на плацкартные вагоны, которые будут курсировать в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Как рассказал и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, в этих вагонах будет продаваться 50% мест.

«Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на 2 места в плацкарте из 4-х слева и на 1 боковое место», – уточнил он.

Открыта продажа билетов на места в 20 плацкартных вагонах поездов: №98/97 сообщением Киев – Ковель (10 вагонов) №125/126 Киев – Константиновка (3 вагона), №10/9 Киев – Мариуполь (1 вагон), №102/101 Киев – Херсон (6 вагонов).

Иван Юрик напомнил, что в купейных вагонах также реализуется 50% мест, кроме того, в случае путешествия семьей в поезде есть возможность обратиться к проводнику с просьбой размещения в одном купе, поскольку члены семьи находятся в постоянном контакте.

Напомним, 1 июня «Укрзализныця» начала восстанавливать железнодорожные пассажироперевозки. Первый поезд отправился из Киева в Константиновку.