Нелегально переправляли иностранцев через границу: На Луганщине будут судить участников ОПГ

На Луганщине будут судить четырех участников преступной группы, которые организовали канал незаконных переправок иностранцев через госграницу. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомство направило в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников организованной преступной группы по факту незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Следствием установлено, что четверо жителей Троицкого района организовали канал незаконных переправок иностранцев между государственными границами Украины и РФ вне вставленными пунктов пропуска в обоих направлениях.

«Обвиняемые за денежное вознаграждение занимались поиском лиц, организацией непосредственного пересечения границы, планированием маршрутов перемещения и пребывания в пограничной зоне. В период с декабря 2019 года по январь 2020 года преступная группировка без оформления документов незаконно переместила через государственную границу Украины на территорию РФ и обратно 10 граждан. Деятельность ОПГ прекращена при переправке четырех граждан Исламской Республики Афганистан из Российской Федерации на территорию Украины», – сообщили в пресс-службе.

Санкция ч. 3 ст. 332 УК Украины предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.