На Донетчине откладывается открытие учреждений физкультуры и спорта, – ОГА

В Донецкой области спортивные учреждения, спортзалы и клубы возобновят работу только после решения региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Об этом сегодня, 1 июня, сообщает управление физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации.

Как пояснили в облспортуправлении, Донецкая область по состоянию на 1 июня не соответствует одному из трех показателей, определенных Министерством здравоохранения для смягчения карантина, – это количество тестирований методом полимеразной цепной реакции, которое должно быть не менее 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

«Учитывая вышесказанное, просим воздержаться от возобновления работы учреждений физической культуры и спорта (ДЮСШ, ШВСМ, училища, другие), спортивных клубов, спортивных залов, фитнес-центров до решения о смягчении карантина на территории Донецкой области, которое должно быть принято на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС», – говорится в сообщении.

В то же время жители области всех возрастных групп, при соблюдении санитарных и противоэпидемических норм, могут заниматься спортом в парках, скверах, зонах отдыха, лесопарковых и прибрежных зонах. Также разрешено посещение спортивных площадок на улице.

Напомним, с 1 июня в Украине начинается новый этап ослабления карантина. В частности, разрешены: работа бассейнов и спортзалов, посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы), а также восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом. Но отмена ограничений возможна только в тех регионах, где это позволит эпидемическая ситуация.

По данным Минздрава на 1 июня, 5 областей Украины, в том числе Донецкая, а также город Киев не готовы к переходу на следующий этап ослабления карантина.