Перенесли из-за карантина: На Донетчине стартовал призыв в армию (Видео)

В Украине весенний призыв в армию должен был начаться 1 апреля. Однако, из-за карантина его начало перенесли на май. Но в Донецкой области призыв стартует с сегодняшнего дня, 1 июня, и завершится 31 июня.

Первая группа призывников из региона отправится в армию ориентировочно в середине месяца. «В связи с тем, что уже ослаблены мероприятия относительно противодействия коронавирусу, поэтому с 1 июня мы начинаем призыв в состав Вооруженных сил Украины. Ориентировочно первая отправка будет 15 июня», – прокомментировал военный комиссар Покровско-Ясиноватского объединенного военкомата Игорь Валяев.

В 2020 году призывниками являются мужчины возрастом 18-27 лет, которые признаны пригодными к строевой подготовке и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии. Таких от Покровско-Ясиноватского объединенного военкомата – около 100 человек. Валяев заверил, что ни один из них не будет направлен в зону проведения Операции объединенных сил. «Отправляться призывники будут в сухопутные войска, в Национальную гвардию, воздушно-десантные войска и др. Практически в все войска ВСУ», – уточнил он.

Из-за ситуации с коронавирусом призывников более тщательно проверяют медики, им несколько раз проведут тестирование на СOVID-19. «Будет повторный осмотр призывников. И непосредственно перед отправкой будет исследование на коронавирус. Второй контроль будет на областном сборном пункте – медицинский осмотр, и сдача анализов на коронавирус», – дополнил Валяев.

Он отметил, что сейчас армия нуждается в старшем офицерском составе. Соответствующее образование можно получить в специализированных учебных заведениях, ближайшие – в Днепре и Харькове. Причем, при обучении получат сразу две специальности – гражданскую и военную. Также парни будут иметь ряд привилегий. Особенно те, кто поступит в вуз после срочной службы. «Льготы, соцпакет. Военнослужащий будет полностью на гособеспечении – питание, обмундирование. Если военнослужащий после прохождения армии идет в военный вуз, то он получает стипендию в 10 тыс. грн», – рассказал военный комиссар.

Валяев отметил, что в период карантина существенно увеличилось число желающих служить в ВСУ по контракту. «Например, на предприятиях идут сокращения. И ряды ВСУ – очень выгодное предложение», – пояснил он тенденцию.

Подписать контракт с ВСУ могут мужчины с хорошим состоянием здоровья и возрастом от 18 до 56 лет, которые не имели судимости.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»