Долгоиграющее шоу: В Доброполье не состоялось заседание суда по делу мэра города (Видео)

В Доброполье (Донецкая обл.) вновь не состоялось подготовительное слушание по делу мэра города Андрея Аксенова. Заседание должно было пройти 28 мая.

В этот день с утра у здания городского суда собрались сторонники Аксенова – местные жители и депутаты горсовета, а также представители соседней объединенной территориальной громады – из Белицкого и Новодонецкого. Присутствующие говорили хорошие слова об Аксенове, но не все знали даже в чем его подозревают.

В этот раз на заседание не явились прокурор и представитель потерпевшей стороны, которой по делу значится Добропольский городской совет. Неявку чиновника квалифицировали как неуважение к суду. В этой связи суд постановил взыскать с исполкома Добропольского горсовета 1051 грн штрафа. А само заседание перенесли на июнь.

«Это будет тянуться очень долго. Потому что, то прокурора нет, то пострадавшего нет. И это шоу будет долгоиграющим», – считает одна из местных жительниц.

Напомним, что Андрея Аксенова подозревают в использовании заведомо поддельных документов и присвоении бюджетных средств. По данным следствия, в 2017 году чиновник получил около 6 тыс. грн зарплаты, но в это время он находился в аннексированном Крыму. При этом полуостров он посещал по поддельным документам. Самая сильная санкция по инкриминируемым ему статьям предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет, с запретом занимать определенные должности до 3 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»