Не менее 100 квартир до конца года: На Донетчине приобретают жилье для детей-сирот

В Донецкой области в этом году планируют приобрести не менее 100 квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«За счет субвенции из областного бюджета и бюджетов городов, районов, объединенных территориальных громад (ОТГ), на условиях софинансирования 50 на 50, запланировано выделить 34 млн. 725 тыс. грн на приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа», – говорится в сообщении.

Сейчас распоряжением председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко уже утвержден соответствующий порядок предоставления и использования целевой субвенции, всего на условиях софинансирования предполагается приобрести не менее 100 единиц жилья (квартир, домов).

Кроме этого, в городах, районах, ОТГ региона продолжается реализация выделенной для Донецкой области в 2019 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

Всего было выделено 78 млн. 965,5 тыс. грн, эта сумма распределена между бюджетами городов, районов, ОТГ на выплату денежной компенсации детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, для приобретения жилья.

«Сейчас из общей суммы реализовано 35 млн. 965 тыс. грн, на которые приобретено 93 единицы жилья. К ноябрю 2020 года будет приобретена еще 101 единица жилья», – заключили в Донецкой ОГА.